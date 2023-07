DRAMĂ pe o plajă din Mamaia. O persoană s-a înecat la 6 dimineaţa, când salvamarii încă nu veniseră! O drama a avut loc, luni dimineata, pe o plaja din Mamaia. O persoana a murit inecata in mare, dupa ce a intrat in apa in lipsa salvamarilor. Victima a fost scoasa inconștienta din apa. Salvamarii incep programul la ora 08.00 Persoana in cauza, un barbat in varsta de 70 de ani, ar fi intrat […] The post DRAMA pe o plaja din Mamaia. O persoana s-a inecat la 6 dimineata, cand salvamarii inca nu venisera! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

