- Amabasadorul Ciprului in Romania, Filippos Kritiotis, a fost gasit decedat in locuința sa. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta. Ambasadorul a murit in noaptea de sambata spre duminica, iar una dintre ipotezele luate in calcul este ca acesta a suferit un infarct, informeaza stirileprotv.ro.…

- Un angajat din cadrul personalului contractor al centrale nucleare de la Cernavoda a decedat marti, in urma unui accident, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, operatorul centralei, informeaza Agerpres.Citește și:Zi de foc pentru Darius Valcov - așteapta sentința intr-un dosar de corupție…

- Politistii giurgiuveni efectueaza cercetari pentru moarte suspecta dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani, angajat al unei firme contractoare cu E-Distributie Muntenia, a decedat dupa ce s-a electrocutat in timp ce efectua lucrari la un stalp de electricitate din localitatea Bolintin Deal, relateaza…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a inregistrat un dosar pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul restaurantului din Cluj-Napoca, deschis in ciuda interdictiilor legale existente pe perioada de pandemie. &

- Pompierii militari din cadrul Garzii Budesti au intervenit duminica dupa-amiaza pentru cautarea unei persoane in raul Arges. Din nefericire, victima, o tanara, in varsta de 30 de ani, a fost gasita decedata.

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a declarat, miercuri, ca vor fi puse la dispozitia procurorului de caz toate informatiile referitoare la interventia in cazul barbatului violent care a fost impuscat mortal de politisti. "Cercetarile sunt efectuate de Parchetul de pe…