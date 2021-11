Stiri pe aceeasi tema

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, la incendiu au fost mobilizate 6 autospeciale cu apa si spuma, una de salvare la inaltime si un echipaj SMURD.Potrivit pompierilor, accesul in zona, una cu strazi inguste, in mare parte in panta, s-a facut cu dificultate.Cand au ajuns…

- Doua case au fost arse din temelii intr un incendiu care a izbucnit, vineri noaptea, in cartierul Schei din municipiul Brasov.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, citat de Agerpres.ro, la incendiu au fost mobilizate 6 autospeciale cu apa si spuma, una de salvare la inaltime…

- Un incendiu puternic a izbucnit cu cateva zeci de minute in urma,la acoperisul unui bloc din Slatina. Din cauza flacarilor mistuitoare, zeci de oameni au fost evacuați de urgența. Totul s-a intamplat pe strada Arinului din municipiul Slatina, in urma cu puțin timp. Iata cum se simt acum localnicii evacuați!

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in Agigea, judetul Constanta.Incendiu la o manastireConform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu la o manastire din zona DEDEMAN din Agigea, judetul Constanta.UPDATEConform…

- Pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Falticeni impreuna cu Lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența au intervenit, noaptea trecuta, cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din satul Viișoara. Potrivit ISU Suceava, in incendiu au…

- Incendiu in Cobadin, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati in aceasta seara, prin apel la 112, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a izbucnit un incendiu la acoperisul unei case de pe strada Alunisului…

- Incendiu in Murfatlar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperisul unei cladiri dezafectate, in localitatea Murfatlar, la Ferma 10.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Incendiu in localitatea Faurei Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a izbucnit un incendiu la acoperisul unei case, pe strada Padurilor din localitatea Faurei.Misiunea este…