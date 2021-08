O noua tragedie se abate asupra actritei americane Christina Applegate, dupa ce a invins cancerul in 2008. Aceasta a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla (SM). Applegate a cunoscut celebritatea in adolescenta datorita rolului Kelly Bundy din serialul american Married… with Children (Familia Bundy) si a fost recompensata... The post Drama cumplita prin care trece Christina Applegate, dupa ce a invins cancerul. Ce diagnostic a primit appeared first on Tabu .