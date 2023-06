Drama care a făcut înconjurul României Doi tineri care se casatorisera recent și care așteptau un copil au murit duminica intr-un accident rutier petrecut in județul Cluj. Tinerii aveau programata nunta in luna august. La volan se afla barbatul, care a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit de o cisterna. Ambele victime, in varsta de 23, respectiv 24 de ani, erau polițiști. Tanara de 24 de ani a fost agent rutier la Huedin, dupa care s-a transferat la IPJ Cluj. Sotul ei, de 23 de ani, lucra intr-o structura de elita din Inspectoratul General al Politiei Romane.”Din pacate, vorbim de doi politisti incadrati… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

