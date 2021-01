Dragu: Trebuie să avem o reducere a deficitului bugetar Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat marti ca bugetul de stat pe anul 2021 trebuie sa se concentreze pe reluarea investitiilor si ca deficitul bugetar trebuie redus, astfel incat investitorilor sa le fie transmis un mesaj de incredere. "Trebuie sa avem o reducere a deficitului bugetar, pentru ca numai in felul acesta vom transmite un mesaj de incredere catre investitori. Altfel, daca nu suntem seriosi cu bugetul, se va simti foarte repede in cresterea dobanzilor, un curs pe care nu ni-l dorim. Dar eu am incredere ca echipa premierului Citu este responsabila, premierul Citu este un foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat la TVR ca impozitul zero pe salariul minim ar putea fi introdus in aproximativ doi ani, dupa finalizarea unui studiu de impact, cand veniturile bugetare si cresterea economica vor permite. „Ar putea deveni realitate (n.red. – impozitul zero pe salariul…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca doreste ca, impreuna cu Curtea de Conturi, sa puna la punct o procedura prin care rapoartele acestei institutii sa fie evaluate la nivelul unei comisii speciale parlamentare, astfel incat acestea sa aiba „sa aiba mai multa forta” si un rezultat „mai…

- Prim-ministrul in exercițiu, Ion Chicu, a transmis un mesaj guvernului și agenților economici. ”Aduc sincere mulțumiri din partea intregului guvern agenților economici și cetațenilor contribuabili la Bugetul de Stat. Cifra planificata a veniturilor anuale 2020 din impozite și taxe colectate de Fisc…

- Vicepremierul Dan Barna le transmite romanilor speranta si incredere ca lucrurile vor fi 'pe fagasul normalitatii, al decentei si al seriozitatii lucrurilor facute cu simtul raspunderii pentru a depasi situatia de criza'. 'Astazi este mai putin despre politica si mai mult despre…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, transmite romanilor, cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, "cele mai sincere urari de sanatate, noroc, impliniri si multe bucurii alaturi de toti cei apropiati". "Marea sarbatoare a Nasterii Domnului aduce fiecaruia dintre noi speranta si bucurie. Cu ocazia Sfintelor…

- „Proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor”, susține premierul Florin Cițu. Acesta adauga ca ținta pentru deficitul bugetar este de 7%. „Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea detaliilor sunt puse la punct. Ceea ce stim foarte bine este ca tintim…

- Intrebata despre o posibila inghețare a salariului minim pe economie, Anca Dragu a spus ca „va fi o creștere cu siguranța”. AUR a condus prima ședința in Parlament IGNORAND toate regulile de protecție In ceea ce privește proiecția de deficit bugetar, Anca Dragu a spus ca: „Vom avea o reducere…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat, vineri seara, un mesaj de Black Friday pe Facebook: ”Super oferta de Z-FRIDAY - Reducere 100% la mascati si pedepse mai mici pentru toti «clientii» nostri interlopi care se predau”. Postarea face aluzie la „Ziua Z” din aceasta saptamana cand au fost facute peste…