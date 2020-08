Stiri pe aceeasi tema

- Cupidon și-a facut bine treaba, caci pentru Daniel Pancu dragostea plutește in aer! Fostul fotbalist de la Rapid este un romantic incurabil și e permanent nedezlipit de iubita lui! Iata cum au fost surprinși cei doi porumbei de paparazzii Spynews.ro!

- Cristian Boureanu a ramas același domn, care continua sa iși rasfețe iubita prin cele mai de fițe localuri din Capitala. Insa, Laura nu mai pare deloc impresionata de absolut nimic, nici chiar de vorbele partenerului. Blonda aproape ca a adormit la restaurant, inconjurata de prietenii sai.

- Horoscopul zile de joi, 25 iunie 2020. Horoscopul zilei de 24 aduce numeroase aspecte placute in viața noastra. Suntem cu toții mai optimiști, mai entuziaști, mai energici. De asemenea, cresc șansele de reușita in toate domeniile de activitate, in special pentru o zodie care va avea parte de surprize…

- Scandal monstru, seara tarziu, in Capitala! Un barbat, bine amețit de aburii alcoolului, și-a taiat iubita cu un cuțit, apoi s-a pus pe cearta și cu vecinii. Nu a fost mai binevoitor nici cu polițiștii chemați sa intervina, care s-au vazut nevoiți sa il puna la pamant și sa il incatușeze.

- Diana Matei și Marian Cleante s-au saturat de izolare și au dat fuga la terase. Cuplul de artiști și-a luat cațiva prieteni și s-a oprit direct la unul dintre cele mai fițe restaurant din Capitala.

- Mircea Geoana este un norocos! Faimosul politician are niște copii de nota zece, care-l fac mandru cu fiecare ocazie! Fiul sau Alex este un adevarat gentleman și iși rasfața iubita in orice clipa, chiar și in fața parinților! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- In perioada 30 noiembrie-8 decembrie 2019, Robert Negoița și iubita sa, basarabeanca Elena Cojocari, au fost intr-o deplasare in China. Conform actelor pe care Libertatea le publica azi, deplasarea s-a facut din bani publici, fiind achitata de AS3 Administrare Strazi S3 SRL. In aceeași deplasare, viceprimarul…

- Nu voi uita niciodata aceasta istorie. Sint veterinar de profesie. Odata am fost chemat sa consult un ciine bolnav care avea 10 ani. El era un adevarat membru al familiei unor soți tineri și al fiului lor de 6 ani. Dupa ce l-am consultat, am spus ca nu se mai poate face nimic și le-am propus ca ciinele…