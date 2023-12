Stiri pe aceeasi tema

- The 2024 budget is "bad", "misleading", unfair and "highly politicised", said Tuesday MEP Dragos Pislaru, co-chair of REPER party."The budget proposed by the Government, the Social Democratic Party - National Liberal Party (PSD-PNL) coalition, is a bad budget, it is a misleading budget, and we are…

- Bugetul pe anul 2024 este unul "prost", "mincinos", inechitabil si "puternic politizat", a declarat marti europarlamentarul Dragos Pislaru, copresedinte al Partidului REPER."Bugetul pe care il propune Guvernul, coalitia PSD-PNL, este un buget prost, este un buget in primul rand mincinos, si asta…

- Alianta Dreapta Unita nu este suficienta pentru a avea o pozitie articulata si care sa reprezinte toti romanii, a afirmat marti europarlamentarul Dragos Pislaru, copresedinte al Partidului REPER."Ii felicit pe colegii din USR, FD, PMP pentru decizia de a crea acest pol de dreapta. In Romania avem…

- Zeci de tineri din Bistrița-Nasaud, care au participat la evenimentele cu tematica europeana in cursul acestui an, au fost recompensați cu o excursie la Bruxelles. Acolo au descoperit cum funcționeaza Parlamentul European și Uniunea Europeana, cum se desfașoara activitatea eurodeputaților și ce fac…

- Romania nu si-a folosit influenta politica pe care o are la nivel de Consiliu European pentru aderarea la Spatiul Schengen, a declarat, vineri, europarlamentarul Dragos Pislaru (Renew Europe), copresedinte al Partidului REPER. „Efortul pe care grupul Renew si delegatia noastra pe care l-a facut a tinut…

- Partidul REPER va solicita Curtii de Conturi sa verifice maniera prin care Secretariatul General al Guvernului foloseste Fondul de rezerva, a anuntat luni europarlamentarul Dragos Pislaru, copresedinte al Partidului REPER."Partidul REPER cere obligatoriu rectificare fiscala. Este de neimaginat, intr-un…

- Partidul REPER considera ca anularea adresarii președintelui Zelenski in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de frica celor doi clovni politici, Simion și Soșoaca, este o imensa greșeala. Președintele Volodimir Zelenski se afla astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Acesta ar fi trebuit sa susțina…

- Reprezentantii REPER vor organiza un protest saptamanal fata de pachetul de masuri fiscale, in numele antreprenorilor, primul fiind programat luni, de la ora 18,00, in Piata Victoriei. „Economia si antreprenorii vor fi distrusi in perioada urmatoare. Noi lansam acest apel la un protest public care sa…