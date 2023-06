Dragoș Pătraru a trecut la munca de jos! Îl găsiți la festivaluri și concerte Dragoș Patraru iși muta parerile sale intre oameni. Pana cand va gasi un nou post de televiziune gazda pentru emisiunile sale, efervescentul jurnalist și-a propus sa nu lipseasca de la marile festivaluri ale patriei. Aduce și cafea sa cu el, caci și-a inaugurat o cafenea pe roți, ”Cafeneaua Nației”, o titulatura care amintește de brandul sau. Fostul jurnalist TVR, Digi 24 și Prima TV, ale carui emisiuni sunt de intalnit in prezent pe propriul sau canal, YouTube, Patraru deține impreuna cu soția sa o cocheta afacere in Ploiești ce poarta aceeași titulatura, ” Starea Nației ” De cand vedeta de televiziune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

