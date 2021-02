Dragoș Bucur: „Este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare” Actorul Dragoș Bucur a revenit cu un nou mesaj, in care spune ca a fost asaltat de reacții negative. Mesajul sau intervine dupa ce a scris marți pe Facebook ca „in cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”. Dragoș Bucur crede ca mai sunt mai sunt oameni care gandesc ca el, dar fie le este teama sa se exprime public, fie prefera sa stea departe de online. Iata noul mesaj integral de pe Facebook al actorului ”Este prima oara cand sunt injurat la o scara atat de mare și sunt dator sa raspund atat injuraturilor cat și incurajarilor. Cațiva prieteni m-au sunat sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

