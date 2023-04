Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca PSD vrea sa pastreze Ministerul Transporturilor dupa rotativa, el precizand ca e pacat sa schimbi ministri acolo unde lucruri merg bine, iar doi ministri, Sorin Grindeanu si Marcel Bolos…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in momentul in care premierul isi depune mandatul, undeva in luna mai, tot guvernul este demis, iar viitorul Guvern nu va avea doar un premier nou si pot fi si ministri noi, dar in acelasi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre noua lege a pensiilor, ca a lucrat cu cei din minister si de la Casa de Pensii si a inaintat coalitiei trei variante de discutii, iar pana la finalul sesiunii parlamentare vor avea un draft. El…

- „Mihai Tudose spune ce știe toata lumea. Daca nu se face rotativa in mai, atunci au loc alegeri anticipate. 99,99% nu vad aceasta posibilitate acum. Singurul care o poate face este Iohannis, dar cred ca a vurt sa arate ca mai este in joc. Daca ar indrazni vreunul dintre cei trei sa iasa din joc, iese…

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la Prima TV, despre faptul ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, este criticat de europarlamentarul Dacian Ciolos pentru ca nu a negociat cum trebuie la Bruxelles si fermierii romani au primit compensatii de doar 10 milioane de euro. “El, care atunci cand a fost…

- Romania a transmis Comisiei Europene, la timp si cu rapiditate, datele cerute in vederea despagubirii fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, si nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezerva, a declarat, marti, ministrul Agriculturii,…

- Cezar Gheorghe, - consultant pentru Clubul Fermierilor Romani, expert analist pentru comertul cu cereale, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca cerealele ucrainene au afectat performanta financiara a fermierilor romani si ca s-au dublat costurile logistice pe timpul…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…