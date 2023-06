Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei ramane fara punct și dupa cel de-al doilea meci de la Campionatul European sub 21 de ani. Tricolorii lui Emil Sandoi au pierdut dramatic in fața Ucrainei, scor 1-0, iar Marius Șumudica a avut un discurs dur la adresa naționalei de tineret.

- Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, și este ca și eliminata de la EURO 2023. Dragoș Albu (22 de ani) și George Cimpanu (22 de ani) au avut discursuri total diferite dupa meci. Dragoș Albu, mijlocașul central al celor de la FCU Craiova, nu iși poate explica prestația din fața ucrainenilor…

- ​Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- Dupa ce au pierdut fara drept de apel in fața Spaniei cu 0-3, „tricolorii” mici vor sa se revanșeze in cel de-al doilea joc din grupa B, cu Ucraina. Emil Sandoi și Andrei Borza au prefațat partida și au explicat ca urmatorul joc va fi de totul sau nimic. La inceputul conferinței, Emil Sandoi s-a lamentat…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in meciul cu Ucraina exista presiunea "de a fi sau a nu fi" dupa infrangerea cu 0-3 suferita in fata Spaniei la debutul in Campionatul E

- Marius Șumudica (52 de ani) a izbucnit la TV, la 24 de ora distanța dupa infrangerea fara drept de apel suferita de naționala U21 in fața Spaniei, scor 0-3, in primul meci al „tricolorilor” de la Campionatul European de tineret. Urmatorul meci al Romaniei are loc pe 24 iunie, contra Ucrainei U21,…

- Romania a fost invinsa fara drept de apel, scor 0 – 3, de Spania, in primul meci de la turneul final al Campionatului European de Fotbal U21. Pe Stadionul Steaua din Ghencea au marcat: Alex Baena (56), Juan Miranda (62), Sergio Gomez (90+5).Au fost prezenți la stadion 21.227 spectatoriSelectionerul…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…