Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca discutia despre suspendarea sefului statului Klaus Iohannis va continua in partid si in coalitie. ''Discutia despre suspendare va continua in partid si o sa discutam si in coalitie. (...) E un demers foarte serios. (...) Din…

- Decizia de delegare a atributiilor presedintelui Senatului a fost publicata in vineri Monitorul Oficial si fusese semnata inca de miercuri. Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat joi ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, iar din punctul sau…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nu au abordat in discuția de joi subiectul suspendarii președintelui Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate convorbirii. Informația contrazice declarațiile lui Dragnea, care a spus public joi ca a vorbit cu șeful ALDE despre suspendare. “Eu…

- Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, a declarat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a anuntat ca acest lucru va fi decis luni, intr-o sedinta a coalitiei de guvernare, potrivit Agerpres. „Eu am discutat acum cu domnul Tariceanu si i-am spus ca, din punctul…

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, 5 iulie, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. De asemenea, Dragnea a spus ca luni ar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. Dragnea a spus ca luni ar urma sa se ia o decizie,…

- UDMR nu susține o eventuala suspendare a lui Klaus Iohannis. Președintele formațiunii spune ca șeful statului nu a incalcat nici Constituția, nici decizia Curții Constituționale, ca atare nu susține suspendarea președintelui. ”A incalcat decizia Cuții și Constituția președintele, azi, 26 iunie? Nu…