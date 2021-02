Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, potrivit deciziei CNSU, cetațenii care se intorc din țarile respective sunt obligați sa prezinte și un test COVID-19 negativ facut cu 72 de ore inainte de intrarea in țara. Romanii sechestrati pe Aeroportul din Cancun au fost lasati sa intre in Mexic. Mesajul sefului MAE Pe langa…

- „Am promis ca va țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sanatatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseara, la telefon, ca nu trebuie sa cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alaturi de el! Am ințeles ca…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, marti, o cerere depusa de Liviu Dragnea in care fostul lider al PSD solicita revizuirea condamnarii de trei ani si jumatate inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC. “Cu majoritate, respinge ca inadmisibila cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ia in discutie, marti, primul termen in procesul in care Liviu Dragnea cere revizuirea cauzei in care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare. In urmatoarea perioada este de asteptat ca fostul sef al PSD sa inceapa demersurile pentru eliberarea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati PREDA RADUCU VALENTIN (aflat in stare de detinere intr-o alta cauza), la data faptelor secretar de stat in Ministerul…