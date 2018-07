Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat din nou marti, ca nu sustine si nu exista niciun motiv pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, titreaza News.ro. “A incalcat decizia Cutii si Constitutia presedintele, azi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si…

