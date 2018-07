Stiri pe aceeasi tema

- "Despre acele informatii despre amnistie care au iesit de la securistii din presa eu nu vreau sa comentez. Incitarile lui Klaus Iohannis la proteste sunt dincolo de Constitutie si sunt si ilegale. Nu ma mai intereseaza incitarile lui si ce spun unii sau altii prin presa. Nu am de ce sa comentez niste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis incalca legea și Constituția atunci cand solicita societații civile sa fie in alerta pentru ca PSD ar pregati OUG pentru amnistie și grațiere. Liviu Dragnea susține ca nu se va da OUG pentru amnistie și grațiere.”Acele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, miercuri, de la ora 10.30, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Discutiile dintre cei doi vin in contextul in care in spatiul public au aparut informatii ca Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru gratiere si amnistie.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca subiectul unei OUG pe amnistie și grațiere nu a fost discutat in cadrul coaliției, insa a explicat ca nu poate fi exclusa o astfel de tema.”Nu s-a discutat acest subiect. A fost aruncat in presa pe anumite canale și unii au mușcat pe acest…

- „Nu sunt implicat (in condamnarea lui Dragnea – n.r.) și apucaturi dictatoriale n-a avut niciodata și nici nu-mi propun sa am. E ingrijorator. Este, intre timp, mai mult decat evident ca omul și-a luat o palarie prea mare, nu cu face fața. Cu aceasta palarie prea marea lui Dragnea i s-au terminat argumentele…

- Amenintarea presedintelui la adresa premierului este facuta intr-un stil mafiot, a sustinut luni liderul PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la declaratiile lui Klaus Iohannis de la Blaj, unde a afirmat, intrebat despre demisia Vioricai Dancila, ca aceasta “ar face bine sa faca ce i se spune”. Dragnea…

- PNL a anuntat ca a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, potrivit unui comunicat transmis, marti, catre Mediafax. „Intre considerentele sesizate Curtii Constitutionale se numara lipsa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…