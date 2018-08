Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul antiguvernamental din 10 august din Piata Victoriei a fost o tentativa de lovitura de stat esuata, sustine liderul PSD Liviu Dragnea, declarandu-se convins ca a fost o „organizare paramilitara foarte bine pusa la punct”. Dragnea s-a declarat convins ca protestatarii au vrut sa dea jos Guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti seara, ca noul proiect de lege a pensiilor va fi adoptat pana in data de 2 octombrie 2018. El l-a criticat pe seful SRI, Eduard Hellvig, pentru faptul ca „nu ii stapaneste pe cei care au fost in statul paralel”. Totodata, presedintele PSD acuza SRI ca…

- Liderii PSD au intrat in razboi total cu trustul Realitatea TV. Dupa de Darius Valcov a explicat ca nu este posibil ca o companie sa fie in insolvența timp de 7 ani, cu referire directa la Realitatea TV. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca se va modifica Legea Insolvenței, iar datorinicii…

