Stiri pe aceeasi tema

- Probleme in coaliție de guvernare. Europarlamentarul ALDE Renate Weber a cerut demisia lui Darius Valcov din funcția de consilier al premierului, dupa ce acesta a postat un document medical al unui protestatar. Mai mult, Valcov a glumit pe seama afecțiunii psihice de care protestatarul sufera, potrivit…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca gestiunea proasta a finantelor publice de catre ''tripleta Valcov - Teodorovici - Misa'' pune in pericol plata salariilor si pensiilor, el precizand ca datele oficiale la 7 luni confirma ca Guvernul a facut ''un buget prost inca de la inceput si…

- PNL, USR si PMP incearca azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa sansele Opozitiei sunt infime, in conditiile in care majoritatea PSD-ALDE, ajutata de UDMR si de minoritatile…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei, iar lor…

- Acestui demers i s-au adaugat si romani din Diaspora. Cu totii il acuza pe Liviu Dragnea ca saboteaza credibilitatea internationala a tarii. Citez: "Pentru Romania, faptul ca una dintre camerele Parlamentului este condusa de un recidivist are un efect distrugator"- se spune in apelul prin care cele…

- Fostul consilier prezidential si parlamentar UDMR, Eckstein Kovacs Peter, își da demisia din UDMR. ”Horatârea din UDMR am luat-o pentru ca nu pot sa fiu de accord cu multe lucruri, dar ceea ce a umplut paharul este pozitia UDMR raportat la legile…

- In jur de 150 de persoane protesteaza, vineri seara, in Piata Victoriei, impotriva Guvernului Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce social-democratii au hotarat sa-l sustina pe liderul partidului in urma condamnarii primite in dosarul "DGASPC Teleorman". Cei aflati in strada scandeaza…

- Mii de oameni au protestat joi seara in tara impotriva guvernarii PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea, cerand demisia acestuia si a Guvernului. *** Peste 2.000 de persoane au participat in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva Guvernului, cerand demisia acestuia,…