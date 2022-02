Stiri pe aceeasi tema

- Alina Moraru, procuror la Directia Anticoruptie Iasi-serviciul teritorial Iasi, a fost respinsa la concursul pentru functia de procuror european delegat in Romania. Anuntul a fost facut pe pagina de internet a Ministerului de Justitie. "Ziarul de Iasi" a publicat ieri un articol in care arata ca prestatia…

- Meta, compania mama a Facebook, ar putea renunța la Facebook și Instagram în Europa, daca autoritațile nu vor permite Meta sa transfere și sa proceseze datele utilizatorilor europeni pe serverele din SUA, informeaza wall-street.ro. Informația a fost publicata în raportul anual…

- Claudiu Dumbraveanu, director general al Direcției Piața Energie in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), este primul oficial al autoritații care se exprima in legatura cu masurile pe care Cabinetul Ciuca le-a luat in ceea ce privește reducerea prețurilor la energie…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a trimis spre rejudecare, la Tribunalul UE, dosarul privind despagubirile de sute de milioane de euro pe care statul roman le datoreaza fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii European Drinks&Foods. Curtea de Arbitraj a Bancii Mondiale a decis…

- Liviu Dragnea a caștigat, joi, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, rejudecarea procesului la Tribunalul UE prin care fostul șef PSD contesta raportul OLAF care a dus la apariția dosarului Teldrum. „1. Anuleaza Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 12 mai 2020, Dragnea/ Comisia…

- Rasturnare de situație in Dosarul Teldrum. Liviu Dragnea a caștigat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, rejudecarea procesului la Tribunalul UE prin care fostul șef PSD contesta raportul OLAF care a dus la apariția dosarului Teldrum. „Decizia CJUE anuleaza Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene…

- SOV (Sorin Ovidiu Vintu) a comentat cele mai importante evenimente din ultimele zile. Despre liderul AUR, fostul mogul de presa a spus ca este un laș. Organizator al protestelor de la Parlament care s-au lasat cu amenzi și scandal, liderul AUR, George Simion, este caracterizat ca fiind un laș de catre…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din doua motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluarii industriale și neindeplinirea obligației de a adopta un program de control al poluarii atmosferice, transmite noi.md cu referire la digi24.…