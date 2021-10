Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PSD Liviu Dragnea a fost invitatul lui Marius Tuca și Ion Cristoiu, luni seara, la Aleph News, in cadrul emisiunii Marius Tuca Show. El a spus ca PSD este de mult timp in jocul președintelui Klaus Iohannis, care iși dorește doua lucruri importante. Liviu Dragnea a vorbit și despre…

- Celebra Ordonanța 13 a fost ideea lui Marian Neacsu și a lui Marcel Ciolacu, declara Liviu Dragnea. Intrebat de ce nu s-a opus ordonanței, fostul lider social-democrat raspunde: „Nu mai puteam sa ma opun”. Liviu Dragnea a fost intrebat, luni seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, despre…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a enervat, joi seara, in timpul emisiunii la care participa in direct la Realitatea PLUS, și a fost la un pas sa se ridice și sa plece, deranjat de faptul ca Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Adrian Nastase, Victor Ponta și Liviu Dragnea, il asalta cu intrebari…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, vineri, ca PNDL 3 – program pe care il sustine – s-a transformat in tema de campanie in competitia interna din partid. ”Am sustinut inca din luna ianuarie, in mod repetat, in sedintele Coalitiei necesitatea adoptarii PNDL 3 in cursul acestui an. Pledoaria mea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in cadrul Consiliului Politic National al formatiunii, a discutat cu colegii despre faptul ca Liviu Dragnea, fostul lider al social-democratilor, isi va face un partid politic. El exclude insa posibilitatea ca Dragnea sa rupa din filialele PSD. "A…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, demis dupa ce Partidul Social Democrat condus pe atunci de Liviu Dragnea a susținut o moțiune de cenzura împotriva sa, a ținut sa faca o postare ironica la adresa actualului prim ministru, Florin Cîțu. Grindeanu a pus pe Facebook o fotografie de la terasa…