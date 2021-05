Fostul presedinte PSD Liviu Dragnea a depus o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care solicita stramutarea, de la Tribunalul Bucuresti la un alt tribunal din tara, a procesului privind eliberarea sa conditionata din inchisoare.



Curtea de Apel a stabilit pentru marti solutionarea cererii de stramutare, cu o zi inainte ca Tribunalul Bucuresti sa ia o decizie definitiva privind eliberarea fostului lider social-democrat.



"In baza art.353 alin.10 Cpp preschimba termenul de judecata la 18.05.2021, ora 16,00. In baza art.72 alin.6 Cpp, se solicita informatii de la Tribunalul…