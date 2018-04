Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și i-a explicat acestuia ca in ciuda faptului ca CCR a declarat neconstituționala inființarea prin lege a Liceului de la Targu Mureș, PSD a gasit soluția legislativa și problema va fi rezolvata. (Afla aici…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban și i-a explicat acestuia ca in ciuda faptului ca CCR a declarat neconstituționala inființarea prin lege a Liceului de la Targu Mureș, PSD a gasit soluția legislativa și problema va fi rezolvata. Ca urmare…

- In septembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, negocia cu premierul Ungariei, Viktor Orban, o susținere a Romaniei pentru aderarea la OCDE, iar la schimb coaliția de guvernare va susține inființarea Liceului de la Targu Mureș. Dragnea spunea atunci ca acesta este un obiectiv prioritar al Romaniei.…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat joi, într-o conferinta de presa la Târgu Mures, ca, în privinta înfiintarii Liceului

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…