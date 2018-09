Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata ca nu ”prea a primit sprijin” din partea Guvernului si ca fosti ministri i-au spus ca nu au fost lasati de Liviu Dragnea ”sa faca ceva corect pentru bucuresteni”.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a…

- "Faptul ca Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Carmen Dan nu semnifica neaparat tensiuni in PSD. Firea conștientizeaza ca are de caștigat alegeri in București și nu-și poate permite sa ostilizeze bucureștenii. Primarul Capitalei ține cont de faptul ca 20 de ani dupa evenimentele din Piața…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Dragnea, au ajuns din nou la cutite, au confirmat surse politice pentru „Adevarul“. Motivul? Mitingul diasporei, soldat cu o ancheta a Parchetului...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un mesaj dur pentru toți cei care ii contesta realizarile din cei doi ani de zile in care deține funcția de edil-șef al Bucureștiului. Intr-o postare pe Facebook, Firea atenționeaza ca este primar doar de doi ani de zile și ca mulți din cei care ii contesta…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, vineri, dupa decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de închisoare cu executare. Liderii partidului și-au anunțat sprijinul și cred ca justiția nu și-a facut bine treaba. Judecatorii…

- Gabriela Firea a transmis un comunicat de presa în care îi ia apararea președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat ieri la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare.Primarul Capitalei susține ca Dragnea trebuie sa beneficieze de prezumția de nevinovație,…

- Anunt important pentru bucuresteni. Primarul Capitalei vrea sa cumpere sute de autobuze, troleibuze si tramvaie electrice. Gabriela Firea spune ca doar asa va fi combatuta problema poluarii cu care se confrunta de ani de zile Capitala.