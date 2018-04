Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi seara, intr-un interviu la Antena3, ca informația aparuta la inceputul saptamanii, conform careia Viorica Dancila și-ar pregati demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține ca articolele din presa sunt scrise la comanda și ca in ele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Premierul Viorica Dancila are o intalnire, la aceasta ora, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor, informeaza news.ro. La discutie participa si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, scrie Romania TV. In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a avut…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…