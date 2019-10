Dragana Radakovic, invitata speciala in spectacolul Turandot de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 1 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Aida" de Giuseppe Verdi. Regia poarta semnatura lui Plamen Kartalov, scenografia a fost realizata de catre Viorica Petrovici, iar coregrafia de catre Francisc Valkay. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul…

- Intr-un spectacol de atmosfera si de stare, in care oniricul si realismul se pot substitui reciproc, Radu Afrim a creat, in spectacolul "Dansul Delhi", care s-a jucat aseara, in cadrul FNT, la Sala Studio a Teatrului National de Teatru, un univers suspendat pulsand ca o inima, o lume-transa care te …

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 10 octombrie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi, in regia lui Hero Lupescu, scenografia George Dorosenco, coregrafia Doina Andronache, asistent de regie Cristina Costescu, maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se va…

- Opera Nationala Bucuresti (ONB) deschide, sambata, stagiunea 2019-2020 cu premiera spectacolului "Samson si Dalila" de Camille Saint-Saens. Potrivit unui comunicat al ONB transmis AGERPRES, reprezentatiile cu titlu de premiera vor avea loc pe 5, 6 si 8 octombrie, incepand cu ora 18,30. Regia spectacolului…

- Luni, 14 octombrie 2019, pe scena Casei de Cultura din Constanta, doi actori de renume, Cristi Iacob si Serban Pavlu, vor urca cu piesa de teatru "Seful"."Seful" este o comedie plina de umor si duiosie scrisa de unul dintre cei mai in voga comedieni si dramaturgi din Spania, Eduardo Aldan. Regia este…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 21 septembrie, incepand cu ora 19:00 „Oedipe” de George Enescu, regia poarta semnatura Valentina Carrasco, decorurile au fost realizate de catre Blanca Anon, costumele de catre Barbara Del Piano,

- Lulu este o piesa foarte speciala, umorul, erotismul și dramatismul sau o transforma într-o creatie exceptionala. O consider una dintre cele mai importante lucrari apartinând literaturii universale. Prin intermediul destinului unei femei, piesa abordeaza probleme care sunt relevante si…