Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la arderea combustibililor fosili au scazut semnificativ in 2020, cu 10% in Uniunea Europeana, comparativ cu anul precedent, cel mai redus declin fiind in Malta, Ungaria, Irlanda, Lituania si Romania, arata datele preliminare publicate vineri de

- Emisiile de dioxid de carbon provenite de la arderea combustibililor fosili au scazut semnificativ in 2020, cu 10% in Uniunea Europeana, comparativ cu anul precedent, cel mai redus declin fiind in Malta, Ungaria, Irlanda, Lituania si Romania, arata datele preliminare publicate vineri de

- Proiectul legii 5G in Romania isca discuții la nivelul Coaliției, dar nu numai. Totul, dupa ce premierul insuși s-a aratat surprins de un pas despre care s-a aflat ar fi fost facut de la nivelul unui minister din Cabinetul pe care il conduce – și anume Ministerul Economiei, in fruntea caruia se afla…

- Invitat miercuri la GSP Live, Cristian Haisan (40 de ani), fost goalkeeper la defuncta FC Vaslui, a facut o comparație intre nivelul actual din Liga 1 și cel din urma cu un deceniu. Plecat din Romania in Marea Britanie in urma cu doi ani, fostul portar al lui Adrian Porumboiu spune ca urmarește in continuare…

- Arabia Saudita, unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume, a dezvaluit sambata un ambitios proiect de combatere a schimbarilor climatice si de reducere a emisiilor sale de dioxid de carbon, printre care plantarea a miliarde de copaci in urmatorii cativa ani, noteaza AFP. …

- Delegația USR PLUS considera ca propunerea Comisiei Europene de a avea un certificat comun european care sa ateste vaccinarea, testul PCR sau dezvoltarea naturala a anticorpilor impotriva COVID-19 va facilita...

- PE va aborda modalitațile de creștere a nivelului de ambiție in materie de clima la nivel mondial și de prevenire a „relocarii emisiilor de dioxid de carbon”. Eurodeputații vor dezbate și vor vota proiectul de rezoluție privind un mecanism al UE de ajustare la frontiera a emisiilor de dioxid de carbon…

- Meteorologii avertizeaza ca din cauza erupțiilor vulcanului Etna, care au avut loc saptamana trecuta, un nor de dioxid de sulf ar putea ajunge deasupra Romania. Meteorologii spun ca, cel mai probabil, este vorba de un nor de dioxid de sulf care se indreapta spre țara noastra și, cel mai probabil,…