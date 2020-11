Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz".

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 149 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau…

- Un studiu recent, realizat de catre Centrul pentru Controlul Bolilor al SUA (CDC), a ajuns la concluzia ca persoanele care sufera de COVID-19 infecteaza aproximativ jumatate din membrii gospodariei in care locuiesc.

- In cele doua localitati clujene, Sic și Savadisla, intrarea/iesirea sunt permise pentru: -transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfașurarii activitaților economice in localitatea carantinata, precum și aprovizionarii populației;…

- Primele 6380 de doze de vaccin antigripal au ajuns la inceputul saptamanii in județul Ialomița. In cel mai scurt timp, acestea vor fi distribuite in cabinetele medicilor de familie. Persoanele care nu sunt incluse in grupele de risc iși pot achiziționa vaccinul din farmacii. Incepe marea vaccinare Ministerul…

- „In primul rand, daca se va reusi obtinerea unui vaccin intr-un timp scurt, pentru ca deocamdata discutam despre vaccinuri-candidat adica unele care nu au fost autorizate, trebuie administrat persoanelor din categoriile vulnerabile si personalului medical. Deci categoriile vulnerabile si personalul…