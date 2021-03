Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat,…

- 14 rezidenți ai unei case de batrani din Osnabruck, Germania au fost infectați cu tulpina britanica a noului coronavirus dupa ce au primit a doua doza de vaccin de la Pfizer, scrie Deutsche Welle. Oficialii anunța ca rezultatele pozitive ale testelor Covid au venit la sfarșitul saptamanii trecute. Oficialii…

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 6 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7.Este vorba despre 3 barbati, din…

- Doua persoane au fost identificate in Cluj cu noua tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2, dar acestea sunt rezidente in judet si nu au calatorit in Marea Britanie. „Referitor la cele doua cazuri depistate cu tulpina britanica, este vorba de doua persoane cu varsta de 29, respectiv 54 de ani, cu domiciliul…

- Un cercetator roman la Oxford, Ștefan Dascalu, a explicat de ce mutația britanica a coronavirusului este mai periculoasa. Aceasta este mai imprevizibila și mai contagioasa. De asemenea, poate face ca boala sa fie mai severa cu pana la 20% in unele cazuri. „Mutația afecteaza capacitatea virusului de…

- 9 din 10 persoane – contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2- au fost confirmate la testul RT-PCR. Ministerul Sanatatii precizeaza ca 4 dintre persoane lucreaza la o scoala din Bucuresti, unde era angajat si pacientul cu infectat cu tulpina britanica.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri ca tulpina noua de coronavirus, care a fost identificata deja și in București, nu aduce o simptomatologie mai grava, ci este mai contagioasa și aduce un numar mai mare de persoane infectate. Citește și: Judecatorii…

- Inca patru membri ai familiei tinerei de 27 de ani din Campurelu, județul Giurgiu, care a fost depistata cu noua tulpina de COVID-19, au fost confirmați cu SARS-COV-2. Potrivit DSP Giurgiu, tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, pe ianuarie, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului…