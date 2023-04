Stiri pe aceeasi tema

- Profesionalismul, dedicarea și dorința de a evolua l-au ajutat pe tanarul antreprenor Danuț Bezea sa faca cinste județului Vrancea cu rezultatele excepționale obținute alaturi de colegii sai, agenții imobiliari ai RE/MAX GOLDEN HOME Focșani. Luna aceasta, la Cluj Napoca, a avut loc Gala de premiere…

- Persoanele care doresc sa afle, pe loc, daca si in ce mod sunt dependente sau afectate de munca pot participa la o cercetare sociologica internationala, derulata de prof. univ. dr. habil. Sergiu Baltatescu, de la Universitatea din Oradea, si parteneri straini, cu privire la satisfactia si riscurile…

- Asistentul medical principal Matei Silvia Rodica (Pușa) – file de activitate. M-am format ca asistent medical profesionist timp de 26 de ani alaturi de pacienții Spitalului Militar de Urgența „Dr. Alexandru Popescu” Focșani. Am pastrat in suflet poveștirile bunicilor de pe frontul de est cand, hrana…

- Numarul de copii cu cazuri de gripa si viroze respiratorii care se prezinta la spital este intr-o semnificativa scadere fata de saptamanile anterioare, a declarat joi, pentru AGERPRES, medicul pediatru Mihai Craiu de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu‟…

- Un tatic din Vrancea nu a primit doar felicitari, ci și doi ani de inchisoare cu suspendare, dat fiind ca mama fetiței sale avea doar 15 ani in momentul in care a nascut, in ajunul Craciunului din 2021. Relația dintre cei doi, chiar daca a fost prezentata ca fiind consensuala, a facut obiectul unui…