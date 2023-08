Stiri pe aceeasi tema

- Cat timp va mai dura razboiul din Ucraina, vor fi de acord partile implicate sa se aseze la masa negocierilor? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care a raspuns dr. Pippa Malmgren, fost consilier prezidential american, intr-un interviu exclusi

- Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu director regional al Bancii Mondiale pentru țarile din Uniunea Europeana, și cu Anna Akhalkatsi, manager de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.”Dorim sa avem in continuare susținerea Bancii Mondiale pentru a avansa proiecte majore de investiții,…

- Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din Romania (OFA UGIR) susține, la Craiova, o dezbatere de interes major pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, cu discuții aplicate cu intreprinzatorii. In cadrul conferinței regionale din 22 iunie 2023, incepand cu ora 9.30,…

- Banca de Dezvoltare a Romaniei urmeaza sa fie infiintata in luna iunie, dupa cum a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la dezbaterea «Solutii de garantare financiara – Retrospectiva si perspectiva 2023-2024». «In acest timp am reusit sa capitalizam si sa intarim bancile romanesti si nu vreau…

- Ministrul Finanțelor a anunțat, vineri, la dezbaterea „Solutii de garantare financiara – Retrospectiva si perspectiva 2023-2024”, inființarea unei noi banci in Romania in luna iunie. „In acest timp am reusit sa capitalizam si sa intarim bancile romanesti si nu vreau sa se inteleaga gresit, este nevoie…

- Banca de Dezvoltare a Romaniei urmeaza sa fie infiintata in luna iunie, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a mai precizat ca au fost capitalizate mai multe banci, iar procesul a continuat cu constructia noii Banci de Dezvoltare a Romaniei. „In acest timp am reusit sa capitalizam…

- Ai doua șanse sa ințelegi nevoile antreprenorilor din Romania și sa poți livra soluții pentru angajatorii și angajații din mediul de business: Fie ai gestionat un business și știi ce inseamna efortul pentru a genera profit, locuri de munca, pentru a plati salarii, taxe și impozite la bugetul de stat,…

- Antreprenorul Bogdan Enoiu, unul dintre cele mai importante personaje din industria publicitații in ultimii 30 de ani in Romania, a rememorat la podcastul „Profu' de Sport” unul dintre cele mai simbolice momente petrecute in Romania postdecembrista: prima vizita la București a fostului președinte american…