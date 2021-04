Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, considera ca trendul descendent cu privire la numarul de infectari cu SARS-CoV-2, in Romania, va continua in perioada urmatoare.

- Premiera in tratamentul pacientilor infectati cu Sars Cov -2: medicii de familie vor putea prescrie pacientilor cu forme usoare si medii de boala favipiravir, un antivral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Plaquenilul, un medicament creat initial pentru afectiunile…

- Medicul Virgil Musta, de la Timisoara, a afirmat ca batalia nu se castiga in spital, ci in colectivitate, unde trebuie respectate regulile sanitare in continuare. "Spitalele nu vor face fata daca numarul de cazuri este foarte mare", afirma Virgil Musta.Seful Sectiei de boli infectioase de la Spitalul…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara trage un puternic semnal de alarma in privința desfașurarii sarbatorilor Pascale din acest an: ”Va spun sincer, eu cred ca, acum, Paștele este, exclusiv, responsabilitatea noastra” „Sistemul este aglomerat la maximum.…

- Medicul Virgil Musta, seful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara, a vorbit, luni seara, la B1 TV despre al treilea val al pandemiei in Romania. Specialistul avertizeaza ca in spital deja ajung mai mulți infectați cu COVID-19, iar in perioada urmatoare situația va…