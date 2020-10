Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul modular suport COVID de la Lețcani mai are de indeplinit cateva condiții de ordin administrativ pentru a putea functiona. Afirmația a fost facuta astazi, de managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț, unitate medicala care va avea in subordine spitalul modular. Pana in prezent,…

- Unitatea mobila de la Letcani va primi primii bolnavi de COVID 19 pana la sfarsitul acestei saptamani. Aceasta este opinia sefului DSP, Vasile Cepoi. „Cred ca in cursul acestei saptamani se poate finaliza activitatea de acolo", a spus Vasile Cepoi. Acesta a subliniat ca in utimele zile a avut o intalnire…

- Personalul medical care va fi detașat la Spitalul Modular de la Lețcani, unitate medicala suport COVID, va primi o serie de stimulente. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a precizat ca, in conformitate cu legislația aflata in vigoare, se vor acorda pana la doua salarii…

- De pilda, durerile abdominale și scaunele frecvente, dar și durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, chiar daca tusea sau febra sunt absente, spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. "Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, atrage atenția ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca forme de debut ale bolii.

- Ieri, zi aparent linistita la nivelul judetului, daca s-ar lua in calcul numarul de noi cazuri raportate. Doar 12 ieseni au fost gasiti pozitiv in urma testelor efectuate duminica. In schimb, 32 au fost reconfirmati. In continuare, numarul de paturi libere din spitale sunt numarate pe degete de la o…

- Un spital modular cu 250 de paturi, dintre care 100 dintre pentru terapie intensiva, pentru tratarea pacienților cu COVID-19 va fi instalat, incepand de luni, in apropiere de Iasi, pe drumul european 585. „Imaginea este dramatica. (…) Cand vezi un spital modular iți dai seama ca incepi sa lucrezi in…

- Deschiderea are loc in Sala Senat a UMF Iasi. La deschidere participa rectorul UMF Iasi, prof univ. dr. Viorel Scripcaru, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, coordonatorul SMURD, Diana Cimpoesu, prefectul Marian Grigoras, presedintele CJ, Maricel Popa. In acest moment, managerul…