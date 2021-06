Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului pentru copii Grigore Alexandrescu din București, a declarat ca „in weekend, in fiecare zi”, au fost peste 200 cazuri la UPU si peste 300 la ortopedie, numarul fiind mai mare decat inaintea pandemiei COVID-19. „Rugam parintii si copiii sa fie…

- Astazi, 23 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 12 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit orasului Abrud și 1 comunei Mogoș. Localitațile din care provin cele 12 cazuri de COVID-19 raportate…

- Astazi, 17 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 19 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite Municipiului Blaj și 4 comunei Roșia de Secaș. Localitațile din care provin cele 19 cazuri de COVID-19…

- Astazi, 16 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 13 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit Municipiului Sebeș și 1 comunei Șpring. Localitațile din care provin cele 13 cazuri de COVID-19 raportate…

- Parintele Marcel Raduț Seliște, preot la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, intra cu costumul specific cate 2-3 ore in sectia de ATI COVID, iar imaginea de acolo este un adevarat iad, transmite Digi24.Preotul Marcel Raduț Seliște descrie ce se intampla in secția COVID de terapie intensiva. "Va…

- Gradinitele cu program prelungit din Craiova care nu au avut cazuri de COVID-19 in randul personalului angajat sau al prescolarilor vor fi deschise si in perioada vacantei de primavara. Parinții trebuie sa faca cereri daca vor ca preșcolarii sa frecventeze gradinița pe perioada vacanței, in condițiile…

- Autoritatile din Alba au decis marti seara prelungirea carantinei zonale cu sapte zile in localitatea Biia, sat in care au fost inregistrate in ultimele doua saptamani 36 de cazuri de COVID-19. "Propunem prelungirea masurii de carantinare zonala pe o perioada de 7 zile a localitatii Biia, comuna Sona,…