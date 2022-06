Dr. Anca Adrițioiu: De vreo săptămână a început să crescă numărul cazurilor de Covid. Nu este exclus un nou val! In județul Bistrița-Nasaud, in ultimele zile se observa o creștere a numarului cazurilor noi de Covid-19, din fericire forme ușoare, izolate la domiciliu, precizeaza dr. Anca Adrițoiu, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud. ”Nu este exclus un nou val, tot ce sper este sa nu fie la fel de inalt ca și celelalte. De vreo saptamana au inceput sa creasca cazurile, aseara, am avut chiar 14 noi cazuri noi, deci ușor, ușor, s-ar putea sa creasca. Speram sa nu fie foarte agresiv virusul și sa trecem mai ușor peste el. Au inceput iarași sa se interneze in spital, duipa cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

