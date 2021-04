Dr. Adrian Marinescu, despre pandemia de COVID-19: „Cam două luni o să fie grele de-acum” Romania se confrunta cu o creștere alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19, iar medicul Adrian Marinescu este de parere ca urmatoarele doua luni vor fi grele. Acesta crede ca abia din toamna situația se va mai echilibra. Romania are peste 6.000 de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar la secțiile ATI sunt internați in jur de 1.400 de pacienți, ceea ce reprezinta un nou record de la debutul pandemiei. Potrivit ultimului raport, in municipiul București, rata de infectare a sarit de 7 la mia de locuitori, iar in Iflov aceasta a depașit 9. „Urmatoarele doua luni vor fi cu multe cazuri. Cam… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

