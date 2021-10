Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 1.848 de pacienți Covid internați la ATI și 324 de decese inregistrate la persoane nevaccinate. Bilanțul ultimelor 24 de ore Vineri, 22 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 22 octombrie, pe teritoriul…

- Conform prognozei meteo pentru sambata, 16 octombrie 2021, vremea va continua sa fie rece. In majoritatea zonelor, norii vor acoperi cerul și la munte vor cadea precipitații mixte. Afla de pe a1.ro ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…

- In intervalul 08.10.2021 (10:00) – 09.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 282 de decese (134 barbați și 148 femei), dintre care 3 decese anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- 14.744 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate miercuri in Romania, țara noastra inregistrand 331 de decese, un record absolut pentru o singura zi, potrivit datelor oficiale de miercuri. In acest moment, in spital sunt internați 14.569 de pacienți cu COVID-19, din care 1.513 sunt la Terapie Intensiva.…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.408 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 591 in ultimele 24 de ore.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeIn…

- Conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), 97% din decesele COVID inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta. Concluziile analizei INSP pentru saptamana 9 – 15 august: 44.5% din totalul cazurilor COVID-19…

- Celelalte decese au fost la persoane vaccinate cu schema incompleta, adica doar cu prima doza, potrivit raportului saptamanal al INSP privind evoluția pandemiei.In municipiul București și județele Ilfov, Cluj, Constanța și Suceava s-au inregistrat cele mai multe infectari. Dintre acestea, doar județul…

- COVID-19: Zeci de romani au fost reconfirmați pozitiv, arata ultimele date ale autoritaților. Conform ultimelor statistici, in Romania s-au inregistrat 326 de cazuri noi de coronavirus din aproape 30.000 de teste și 8 decese, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 11 august, pe teritoriul Romaniei, au…