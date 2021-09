Dozele de vaccin Moderna au fost retrase de pe piața din Japonia. Acestea conțineau particule metalice Impuritatile descoperite in loturile de vaccinuri anti-COVID-19 Moderna expediate in Japonia s-au dovedit a fi particule metalice, a anuntat miercuri compania americana, care a dat asigurari spunand ca acest incident nu a generat „riscuri excesive pentru siguranta” persoanelor vaccinate. Japonia a anuntat saptamana trecuta suspendarea de la utilizare pentru vaccinurile provenite din trei loturi, reprezentand in total peste 1,6 milioane de doze, dupa ce medicii din mai multe centre de vaccinare au declarat ca au descoperit corpuri straine in fiolele cu vaccinuri. Analizele au fost realizate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impuritatile descoperite in loturile de vaccinuri anti-COVID-19 Moderna expediate in Japonia s-au dovedit a fi particule metalice, a anuntat miercuri compania americana, care a dat asigurari spunand ca acest incident nu a generat "riscuri excesive pentru siguranta" persoanelor vaccinate, informeaza…

- Japonia a anuntat saptamana trecuta suspendarea de la utilizare pentru vaccinurile provenite din trei loturi, reprezentand in total peste 1,6 milioane de doze, dupa ce medicii din mai multe centre de vaccinare au declarat ca au descoperit corpuri straine in fiolele cu vaccinuri, potrivit Agerpres. Analizele…

- Autoritatile nipone au anuntat luni ca investigheaza in continuare originea impuritatilor detectate in mai multe fiole de vaccinuri ale companiei Moderna fabricate in Spania, relateaza EFE. Japonia a decis saptamana trecuta sa suspende de la utilizare 1,63 milioane doze de vaccin Moderna produse intr-o…

- Regiunea Okinawa din Japonia a suspendat duminica utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana Moderna dupa descoperirea unor noi loturi de seruri contaminate, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Aceasta decizie a fost luata la o zi dupa demararea unei anchete de Ministerul…

- Ancheta in Japonia dupa ce doi barbați vaccinați cu Moderna au decedat. Cei doi barbati, in varsta de 30 si 38 de ani, au decedat in luna august dupa ce au primit a doua doza de vaccin Moderna, provenit de la unul dintre cele trei loturi a caror utilizare a fost suspendata joi de guvern, noteaza Ministerul…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a declarat joi ca s-au gasit particule straine in unele doze de vaccin COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. „Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a declarat, joi, ca s-au gasit particule straine in unele doze de vaccin COVID-19 de la Moderna. Circa 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele...

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…