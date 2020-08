Stiri pe aceeasi tema

- Mick Schumacher a condus monopostul Ferrari F2004, intr-o cursa demonstrativa, in timpul Grand Prix-ului german, de la Hockenheim Ring. Mașina condusa la Hockenheim Ring este cea cu care Michael Schumacher caștiga al șaptelea titlu mondial de Formula 1 al carierei, in 2004 Mick Schumachera dezvaluit…

- In cursul acestei dimineți, la intarea in Cluj dinspre Turda, a fost descoperit un autoturism accidentat destul de serios. Șoferul l-a parasit, lasandu-l acolo! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Circulatia va fi inchisa temporar vineri si sambata pe DN 73C si DN 7C (Transfagarasan), pe anumite tronsoane, pentru desfasurarea Raliului Argesului - Catena 2020, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In vederea desfasurarii Raliului Argesului…

- Angajați ai Inspectoratului national de securitate publica (INSP) din cadrul IGP MAI, sunt vizați intr-un dosar de corupție, dupa ce au pretins de la un cetațean mita in valoare de peste zece mii de euro pentru a-i intoarce automobilul plasat in parcarea speciala a Ministerului de Interne. Activitatea…

- Florin Zamfirescu și Catalina Mustața au divorțat in urma cu 7 ani. Cei doi au fost impreuna 20 de ani, insa abia acum, actorul scoate la iveala amanunte incredibile din fosta casnicie. Mai mult, acesta a dezvaluit pentru prima data, cand au inceput problemele.„Noi cand ne-am desparțit... Noi am avut…

- Soferul unei masini de teren nu s-a asigurat in momentul in care a intrat in parcarea centrului comercial si i-a lovit pe cei doi copii si pe tatal acestora. Victimele au fost transportate de urgenta la spital. Soferul nu consumase bauturi alcoolice si s-a ales cu dosar penal pentru vatamare…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar altul a fost grav ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Vrancea. Masina in care se aflau cei doi a parasit carosabilul in incercarea de a evita o pisica iesita in drum si s-a ciocnit violent de un copac, potrivit news.ro.”Vineri dupa-amiaza, pe…

- Gazetarul considera absurda pretenția de a scapa de importuri prin fabricarea de produse cu echipamente chinezești, care se strica. CTP spune ca guvernul a intenționat sa faca maști prin producție interna și a ieșit o treaba romaneasca: utilajele cumparate din China s-au stricat. „A spus dl…