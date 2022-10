Stiri pe aceeasi tema

- Un militar rus ii spune mamei sale, intr-o conversație telefonica interceptata de Direcția Principala de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii, ca situația de pe frontul din Ucraina este foarte grea, in condițiile in care trebuie sa lupte doar cu echipament vechi, relateaza Ukrainska…

- Kirill Budanov, liderul Directiei Generale de Informatii a Ministerului ucrainean al Apararii, a afirmat in cadrul unui interviu ca liderul de la Kremlin ar avea cel puțin trei dubluri, relateaza Ukraine Today. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doi dintre cei mai fervenți susținatori ai lui Putin se sperie din cauza eforturilor dezastruoase de mobilizare in masa, de care se tem ca ar putea duce la o revolta majora impotriva razboiului din Ucraina, noteaza dailybeast.com . „Mobilizarea parțiala” a Rusiei a aruncat o alta umbra asupra situației…

- Multi dintre ucrainenii predati Kievului de Moscova in cadrul unui schimb important de prizonieri de razboi au fost "torturati brutal" in captivitate, a declarat joi, 22 septembrie, un inalt oficial ucrainean. "Multi dintre ei au fost torturati cu brutalitate", a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Președintele rus Vladimir Putin se bazeaza din ce in ce mai mult pe „voluntari” in razboiul din Ucraina și face acest lucru ocolind comandamentul militar de varf, spun experții Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), in cea mai recenta evaluare a situației conflictului militar, potrivit Deutsche…

- Moscova ar putea pregati o provocare pentru vineri la centrala nucleara din Zaporojie, de unde reprezentantii Rosatom, compania rusa de stat in domeniul nuclear, au fos retrasi pe neasteptate, avertizeaza Directia Principala de Informatii (GUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii.

- Kiril Budanov, seful Directiei Generale de Informatii a Ministerului ucrainean al Apararii, va conduce Comitetul de Informatii din subordinea Presedintelui Ucrainei, dupa ce Ruslan Demcenko a fost demis din aceasta functie si din functia de prim-adjunct al Consiliului National de Securitate si Aparare,…

