Stiri pe aceeasi tema

- Cautat de politisti dupa ce a injunghiat un barbat la Timisoara, fiul lui Sile Camataru a fost prins la Bucuresti in urma unui control in trafic. Cel in cauza a fost imobilizat dupa folosirea armamentul din dotare si adus la Timisoara unde era cautat dupa ce injunghiase o persoana. In data de 15 decembrie,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, luni, 9 decembrie, pe DN 7 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Slobozia-Moara, in judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre 3 autoturisme.

- Aproximativ 4.000 de militari cu 200 de mijloace tehnice participa, duminica, la Parada Militara Nationala organizata de Ziua Nationala a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. La eveniment participa si presedintele Klaus...

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati, relateaza agentia EFE, citeaza Agerpres .

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 42 de perchezitii in judetul Buzau si in Bucuresti la persoane suspectate de trafic de droguri, la finalul actiunii 27 de persoane fiind duse la audieri, potrivit news.ro.Potrivit DIICOT, perchezitiile au avut loc intr-o cauza vizand destructurarea…

- La data de 25.11.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului S.M., in varsta de 30 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic national de droguri de…

- Parintii unui bebelus care s-a nascut in Maternitatea Buzau si a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din Bucuresti acuza de malpraxis doua doctorite care au monitorizat gravida. Baietelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana, insa a murit pe 3 noiembrie, din cauza…

- Un pas important a fost facut de magistratii care judeca dosarul lui Cosmin Dan, acuzat de uciderea prin incendiere a Valentinei Nica, fosta sa iubita, in apartamentul acesteia. Instanta a obtinut marturia cutremuratoare a adolescentului care s-a aflat in casa groazei in momentul in care inculpatul…