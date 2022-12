Stiri pe aceeasi tema

- Dovada ca Raul Rusescu e un soț calm și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotalist in timp ce a mers, alaturi de soția lui, la un centru comerial din București. Cum se comporta acesta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Florin Calinescu este un actor indragit de catre publicul din Romania, iar fanii au fost bucuroși sa il vada și pe micile ecrane. Pe langa personalitatea remarcabila, se pare ca actorul se descurca perfect și in intimitatea locuinței, ocupandu-se de treburile casnice. Iata cum a fost surprins de paparazzii…

- Cine o ajuta pe Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Romania atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Cristina Cioran s-a desparțit de tatal fetiței sale, iar la scurt timp Alex Dobrescu s-a afișat cu alta femeie. Fosta prezentatoare TV nu mai are de gand sa se impace cu fostul iubit. Cristina Cioran trece printr-o perioada grea, dupa ce s-a desparțit de Alex Dobrescu. Vedeta a devenit mama in urma…

- Cristina Cioran a postat un mesaj pe rețelele de socializare personale, asta dupa ce fostul ei iubit și tatal fetiței sale, Alexandru Dobrescu, s-a afișat cu o alta femeie. Actrița nu se arata deranjata de tot ce se intampla și, mai mult decat atat, le-a transmis fanilor ei ca orice om are dreptul sa…

- Alexandru Dobrescu și Cristina Cioran s-au desparțit recent, in ciuda faptului ca cei doi urmau sa faca nunta in curand. Au o fetița impreuna, iar prezentatoarea TV fusese ceruta in casatorie, insa, relația lor s-a terminat cu scandal.Anunțul despre despațire a fost facut pe paginile personale de socializare…

- Scandal de proporții! Fostul iubit al Cristinei Cioran a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro, in ipostaze nemaivazute, asta dupa ce Alexandru Dobrescu a consumat bauturi alcoolice și s-a certat cu autoritațile. Desparțirea de Cristina Cioran l-a afectat pe tatal copilului și a marturisit in nenumarate…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…