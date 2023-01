Stiri pe aceeasi tema

- Ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru sambata, 31 decembrie 2022.BerbecDe Revelion, s-ar putea sa apara unele mici tensiuni in raport cu o figura de autoritate din familie. Incearca sa nu arunci gaz pe foc, ci sa te asigura ca intrati in noul an in relatii bune.In a doua parte a zilei,…

- Pentru ca anul 2023 se apropie cu pași rapizi, este momentul ca astrele sa spuna ce va pregatesc pentru Noul An. Daca lunile care tocmai au trecut nu au fost chiar cele mai bune, iata ca pentru trei nativi din zodiac, norocul se schimba inca de la inceputul anului 2023. Ce rezerva astrologii pentru…

- Doar cateva zile ne mai despart de Noul An, care iși propune, din spusele astrologilor, sa fie unul grozav. Astrele susțin ca in primele luni ale anului 2023 doua zodii din Horoscop vor avea parte de o mare surpriza. O veste pare sa fie pe placul acestor nativi care vor intra in Noul An cu dreptul.…

- Vești bune pentru trei zodii din horoscop! Acești nativi vor avea succes pe toate planurile și vor incheia anul cu foarte multe realizari. Daca pana acum au trecut prin perioade mai puțin placute, in anul 2023 acești nativi se vor bucura de reușite și vor da lovitura pe plan financiar.

- Astrele se aliniaza cum nu se poate mai favorabil pentru o zodie, care in decembrie va decide sa acorde o a doua șansa unei relații din trecut. Acești nativi au noroc pe plan personal, caci sarbatorile ii vor prinde cu zambetul pe buze și cu multa voie buna.

- Perioada sarbatorilor nu este una fericita pentru toata lumea. Teri zodii sunt mai predispuse la nefericire in luna decembrie. Pentru acești nativi, lucrurile nu s-au așezat cum ș-ar fi dorit la final de an, dar nu trebuie sa-și piarda speranța.

- Luna octombrie vine cu vești triste pentru unii nativi din zodiac. Chiar daca in ultimele luni s-au confruntat cu o perioada in care totul a atins cele mai inalte cote, acum, trei nativi au probleme financiare in luna octombrie. Cu atat mai mult, apar chiar și cheltuieli neprevazute.

- Ziua de 7 octombrie 2022 aduce schimbari benefice pentru unele zodii. Sunt bine aspectate colaborarile și intalnirile de afaceri. Astrele se aliniaza in favoarea curajoșilor, cei care vor lupta pentru visele lor vor fi rapid remunerați. Vineri va o zi excelenta pentru unele zodii!BerbecIn aceasta zi,…