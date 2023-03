Stiri pe aceeasi tema

- Astrele vin zilnic cu vești pentru nativii din Horoscop. De aceasta data, harțile au analizat cele mai tradatoare persoane din Zodiac, iar acest lucru nu este de bine. Este vorba despre patru nativi de care trebuie sa te ferești. Ei sunt capabili sa te tradeze cu prima ocazie fara nicio remușcare.

- HOROSCOP 22 martie 2023. Unele zodii au ajuns la epuizare și vor fi nevoite sa ia, in aceasta perioada, decizii radicale. Unii dintre nativi iși vor gasi dragostea in curand. Horoscop 22 martie 2023 pentru Berbec Astazi aveți de luat decizii extrem de importante in ceea ce privește viața de familie.…

- BerbecSenzatia ca se petrec multe in culisele vietii tale este accentuata. In special in segmentul profesional se pare ca exista framantari, se fac si se desfac tot soiul de situatii de care tu afli abia dupa ce s au desfasurat. Fii prudent si ocupa te serios de indatoririle tale A te lasa pe baza altora…

- Iata ce iți rezerva astrele pentru ziua de 12 martie 2023.Horoscop zilnic 12 martie. Zodia Berbec Este un moment bun sa tragi linie și sa vezi cum stai cu cheltuielile. Este un moment bun sa iți faci o noua strategie financiara, care sa te ajute sa faci mai multe economii. In urmatoarea perioada s-ar…

- Unii nativi au darul de a vorbi. Uneori, acesta nu vine in forma cea mai potrivita. Astrele dezvaluie ca sunt cateva semne zodiacale care nu se pricep deloc la a pastra secrete sau informații ce țin de viața privata a persoanelor care li se destainuie. Afla in randurile de mai jos care sunt cele mai…

- Luna februarie vine cu probleme pentru cateva zodii, care vor avea parte de neplaceri pe plan profesional. Astrele nu le sunt favorabile și trebuie sa fie atenți, pentru ca risca sa iși piarda locul de munca. Acești nativi nu sunt ocoliți nici de barfele colegilor, ceea ce poate crea probleme in fața…

- BerbecNivelul tau energetic fluctueaza mult astazi. Recomandabil este sa ti dozezi eforturile si sa eviti spatiile aglomerate. Pe de alta parte, gandurile tale sunt indreptate catre veniturile obtinute din activitatea desfasurata la un loc de munca. Cu toate ca traversam o perioada in care depui eforturi…

- Anul 2023 vine la pachet cu mai multe eclipse care vor sta la baza unor ample schimbari, dar și cu mișcari retrograde ale planetelor. Totuși, prezinta fiecarei zodii diverse oportunitați de a-și transforma visele in realitate.