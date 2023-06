Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Sonoro Conac poposește pe scena in aer liber de la Socolari (județul Caraș-Severin), cu un concert susținut de Alexandra Tirșu – vioara, Kirill Troussov – vioara, Razvan Popovici – viola in data de 22 iunie, de la ora 19, evenimentul incluzand in program lucrari de Wolfgang Amadeus Mozart,…

- Explicația MApN despre chemarea rezervistilor din Timiș și Caraș-Severin Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a explicat luni seara, la Antena 3, de ce au primit rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, in aceasta luna, ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare. „Sunt barbați…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii dupa ploile abundente din ultimele zile.Alerta hidrologica este valabila pana miercuri, 19 aprilie, la miezul nopții, in judetul Caras-Severin.Este vizat bazinul hidrografic Poganis – sector aferent S.H. Valea Pai, judetul Caras-Severin.Ca urmare…

- Peste 100 de vehicule din istoria automobilistica vor putea fi admirate, in 22 aprilie, la la ediția din Timiș a Retroparadei Primaverii. Evenimentul va avea loc, incepand cu ora 10:00, in Piața Unirii din Timișoara și va reuni un numar de peste 100 de vehicule istorice, marea majoritate…

- REȘIȚA – Sportivul reșițean Deian Sorescu a reușit sa obțina argintul la Campionatul de tenis de masa al Ministerului Afacerilor Interne, care s-a desfașurat la Bistrița! „Dupa trei zile de intreceri s-a incheiat Campionatul de tenis de masa al M.A.I., turneul ce a avut loc la sala de sport din municipiul…

- BOCȘA – Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat temporar, miercuri, 29 martie, intre orele 9 și 15, pe șase strazi din orașul Bocșa: Sadovei, Aleea Trandafirilor, Victoriei, Semenicului, 1 Mai și Republicii! Potrivit celor de la gaz, intreruperea este necesara pentru cuplarea noilor…

- Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, efectueaza 29 perchezitii domiciliare in judetele Timis si Caraș-Severin intr-o cauza…

- Ploi, lapovița și ninsori in toata țara. Cod galben de vant puternic in Timiș, Arad și Caraș-Severin. Meteorologii anunța ploi, lapovița și ninsoare pana joi seara in toata țara. O alerta Cod galben va intra in vigoare miercuri la ora 18.00 și anunța vant puternic in 5 județe.