- O persoana si-a pierdut viata si alte 41 au fost ranite miercuri, in coliziunea a doua trenuri de metrou intr-o statie din capitala Mexicului, au anuntat oficiali citati de DPA.Primarul orasului Ciudad de Mexico Claudia Sheinbaum a spus ca unul dintre trenuri a dat inapoi din motive care sunt…

- ”Pe DN19 Oradea –Satu Mare, in localitatea Ianca, din judetul Bihor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme”, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma impactului, o persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite, una dintre ele…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite într-un incident armat produs în cursul noptii de vineri spre sâmbata în orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de, scrie Mediafax.Incidentul armat…

- UPDATE Traficul rutier pe DN 15A a fost reluat pe o banda de circulatie, la mai bine de doua ore de la producerea accidentului rutier pe raza localitatii Galatii Bistritei, intre un autocamion si un...

- Imagini accident cumplit. Un TIR si un autobuz s-au ciocnit frontal. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite grav.foto Un accident grav a avut loc duminica, pe o șosea din județul Bistrița-Nasaud. O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, accidentul a avut loc duminica dimineata pe DN 15A, in localitatea Galatii Bistritei. Un camion si un autobuz in care se aflau opt persoane s-au ciocnit. In urma impactului, trei persoane, intre care soferul camionului si doua persoane…

- O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite intr-o coliziune dintre douazeci de masini. Incidentul a avut loc pe autostrada Don din Adygea.Din imagini se observa mai multe masini grav accidentate. Cauza accidentului in masa ar putea fi ceața și poleiul.

- O persoana a fost ucisa si alte trei grav ranite miercuri in urma unui atac armat pe o artera centrala a capitalei canadiene Ottawa, a anuntat politia locala. Politia semnaleaza intr-un comunicat ca in prezent il cauta pe autorul atacului, scrie agentia...