- Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, in Cehia. UPDATE: Bilanțul victimelor crește la peste 40 de persoane. Pana in acest moment sunt raportate 2 decese in urma accidentului feroviar. La fața locului a fost trimis și un elicopter. Situația este grava, anulez intregul program și sunt in drum…

- Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky. Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit frontal, iar o parte dintre vagoane au deraiat. Cel puțin doi pasageri au murit. Mai mulți pasageri sunt in stare grava. O parte au fost deja transprtați…

- Inundatiile istorice care au lovit recent Belgia au provocat moartea a 41 de persoane, conform unui nou bilant, a anuntat marti seful executivului din Valonia, regiune din sud care a suferit cele mai insemnate pagube, informeaza AFP, potrivit agerpres. Doua persoane sunt in continuare date disparute.…

- Astazi, 18 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate ZERO cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.392 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Astazi, 14 iulie 2021, in județul Alba au fost raportate doua noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.392 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.670 de persoane au fost…

- Bilantul prabusirii imobilului rezidential din Miami-Dade, Florida, a ajuns la 78 de morti, iar alte 62 de persoane sunt in continuare disparute, au anuntat vineri autoritatile, conform publicatiei Miami Herald. Echipele de interventie continua cautarile la locul prabusirii imobilului, potrivit…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare au fost inregistrate 46 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 33.253 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS – CoV –…

- Astazi, 27 iunie 2021, in județul Alba nu a fost raportat nici un nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.384 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.646 de persoane au fost…