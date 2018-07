Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel si aripa cea mai de dreapta a coalitiei sale guvernamentale se reunesc luni intr-o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migratia, care ameninta sa faca guvernul sau sa cada. Horst Seehofer, ministrul federal de Interne si seful Uniunii Crestin-Sociale (CSU), sora…

- Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar

- Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca…

- Liderii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Horst Seehofer si Markus Soder, reprezinta "un pericol pentru Europa" pentru ca vor un "Brexit german", avertizeaza Andrea Nahles, presedintele Partidului Social-Democrat (SPD), in contextul disputelor de la Berlin pe tema imigratiei. In ultimele saptamani,…

- Presedintele francez pledeaza de mult timp pentru constituirea unui buget al zonei euro, ca instrument de solidaritate si de stabilitate pentru cele 19 state care folosesc moneda comuna, dar fata de care Berlinul a manifestat pana in prezent anumite rezerve, informeaza Agerpres. Un asemenea…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Comisia de ancheta ''a stabilit ca exista o puternica suspiciune ca anumiti membri actuali si fosti ai APCE s-au implicat in activitati de corupere in favoarea Azerbaidjanului'', in scandalul cunoscut sub numele de ''Caviargate'', se arata in comunicat. Mai multi actuali si fosti membri ai…