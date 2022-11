Două tezaure numismatice antice au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia Doua tezaure numismatice antice, cu monede datand din secolul II i.Hr. si din secolul III d.Hr., au intrat in patrimoniul Muzeului National al Unirii (MNU) Alba Iulia dupa ce au fost descoperite in august si octombrie de detectoristi autorizati intr-o padure din Jidvei si, respectiv, pe un teren arat de pe raza comunei Noslac. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

