Poliția din Australia ancheteaza un dublu asasinat oarecum ciudat. Doua surori din Arabia Saudita care au cerut azil politic guvernului australian in 2017, au fost gasite, de curand, moarte in casa lor din Sydney. Ele au fugit din țara in care s-au nascut, pentru ca au fost persecutate de familie. Asra Abdullah și Amaal Abdullah Alsehli, in varsta de 24 și 23 de ani au fost asuprite de ai lor, pentru ca una are o alta orientare sexuala decat membrii familiei, este lesbiana, iar cealalta nu vrea sa recunoasca nicio religie, este atee. De altfel, in Arabia Saudita comiți o infracțiune și intr-un…