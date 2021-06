Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori sunt cautate de autoritatile din Tulcea dupa ce au disparut in zona Portului Isaccea, la interventie fiind prezenti pompieri, scafandri, politisti, cadre medicale si localnici. Conform primelor informatii, una din fete ar fi alunecat in apa, iar cealalta a intrat dupa ea sa o salveze,…

- In perioada 14-18.06.2021, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,General Magheru’’ al judetului Valcea desfasoara, cea de-a patra etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa devina voluntari in cadrul institutiei. Voluntarul este persoana care indeplineste urmatoarele conditii la inscrierea…

- Pompierii militari au intervenit, luni, la Galati, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, ISU a fost sesizat prin 112 ca un autoturism a luat…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:45, in localitatea Iclod. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Trei tineri au fost raniti, vineri, dupa ce masina cu care circulau a intrat intr-un copac, pe DJ 243, in comuna Perieni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu trei autospeciale, o autospeciala de…

- Trei tineri au fost raniti, vineri, dupa ce masina cu care circulau a intrat intr-un copac, pe DJ 243, in comuna Perieni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu trei autospeciale, o autospeciala de stingere cu…

- Incendiu la un autoturism in municipiul Tulcea.In jurul orei 16:40, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, in municipiul Tulcea.La fata locului s au deplasat 12 subofiteri, din…

- In urma incendiul au ars elemente combustibile de la compartimentul motorIn jurul orei 11:10, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, in municipiul Tulcea.La fata locului s au deplasat…